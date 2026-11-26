Feuerwehr verhindert Schlimmes Busbrand schädigt Stromnetz für Bad Neuenahr-Ahrweiler Celina de Cuveland

Maja Wagener 26.11.2026, 17:57 Uhr

i Drei Linienbusse sind am 25. November in der Ringener Straße in Bad Neuenahr abgebrannt – ganz in der Nähe zweier für den Großraum Bad Neuenahr-Ahrweiler wichtiger Stromkreise im Hochspannungsnetz. Martin Gausmann

Am Tag nach dem Busbrand in der Ringener Straße in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist klar: Direkt hinter der Brandstelle liegen Hochspannungsleitungen, die die ganze Stadt mit Strom versorgen. Wie Feuerwehren und Netzbetreiber hier Schlimmeres verhinderten.

Auf dem Firmengelände in der Ringener Straße in Bad Neuenahr stehen am Donnerstagvormittag, 26. November, die ausgebrannten Gerippe von drei Bussen. Diese hatten am vorherigen Mittwochabend gegen 20.30 Uhr Feuer gefangen. Bei Tageslicht sind die Hochspannungsverteiler dahinter gut zu erkennen, die sich nur einige Meter von der Brandstelle entfernt befinden – und die laut Netzbetreiber Westenergie den Großraum Bad Neuenahr versorgen.







Artikel teilen

Artikel teilen