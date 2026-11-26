Am Tag nach dem Brand der Busse in der Ringener Straße in Bad Neuenahr wird klar: Direkt hinter der Brandstelle liegen Hochspannungsleitungen, die die ganze Stadt mit Strom versorgen. Wie Feuerwehren und Netzbetreiber hier Schlimmeres verhinderten.
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Auf dem Firmengelände in der Ringener Straße in Bad Neuenahr stehen am Donnerstagvormittag, 26. November, die ausgebrannten Gerippe von drei Bussen. Diese hatten am vorherigen Mittwochabend gegen 20.30 Uhr Feuer gefangen. Bei Tageslicht sind die Hochspannungsverteiler dahinter gut zu erkennen, die sich nur einige Meter von der Brandstelle entfernt befinden – und die laut Netzbetreiber Westenergie den Großraum Bad Neuenahr versorgen.