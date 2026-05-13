Landrätin erhält Petition Bus und Bahn: Marienthaler wollen bessere Anbindung Frank Bugge 13.05.2026, 16:00 Uhr

i Landrätin Cornelia Weigand (vorne links) nimmt die Petition mit den 1443 Unterschriften für bessere Verkehrsverbindungen für Marienthal entgegen, die Rolf Schmitt (Zweiter von links) mit der Delegation aus Unterstützern Interessierten übergeben hat. Frank Bugge

In Marienthal sind viele Bürger unzufrieden damit, wie der Weinort mit öffentlichem Personennahverkehr versorgt wird. Um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen, haben sie eine Petition mit mehr als 1000 Unterschriften an die Landrätin übergeben.

1443 Bürger haben sich mit ihrer Unterschrift unter eine Online-Petition für eine Verbesserung der öffentlichen Verkehrsverbindungen per Bus oder Bahn für den Weinort Marienthal (Ortsgemeinde Dernau) an der Ahr ausgesprochen. Rolf Schmitt als „Dorfkümmerer“ hat die Unterschriftenliste im Kreishaus an Landrätin Cornelia Weigand übergeben, begleitet von gut zwei Dutzend Unterstützern und Interessierten: Bürger, Winzer, Gastronomen und ...







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