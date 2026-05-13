In Marienthal sind viele Bürger unzufrieden damit, wie der Weinort mit öffentlichem Personennahverkehr versorgt wird. Um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen, haben sie eine Petition mit mehr als 1000 Unterschriften an die Landrätin übergeben.
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1443 Bürger haben sich mit ihrer Unterschrift unter eine Online-Petition für eine Verbesserung der öffentlichen Verkehrsverbindungen per Bus oder Bahn für den Weinort Marienthal (Ortsgemeinde Dernau) an der Ahr ausgesprochen. Rolf Schmitt als „Dorfkümmerer“ hat die Unterschriftenliste im Kreishaus an Landrätin Cornelia Weigand übergeben, begleitet von gut zwei Dutzend Unterstützern und Interessierten: Bürger, Winzer, Gastronomen und ...