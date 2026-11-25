Anwohner hörten lautes Knallen Bus brennt in Bad Neuenahr-Ahrweiler aus Celina de Cuveland 25.11.2026, 21:28 Uhr

i In Bad Neuenahr hat es am Mittwochabend gebrannt. Sven Hoppe/dpa

Die Feuerwehr musste am Mittwochabend nach Bad Neuenahr ausrücken. In der Ringener Straße hatte ein Bus auf seinem Abstellplatz Feuer gefangen. Auch die Warn-App Nina löste aus, um die Bürger vorsorglich vor möglichen Geruchsbelästigungen zu warnen.

Am Mittwochabend, 25. November, ist es zu einem Brand in der Ringener Straße in Bad Neuenahr gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ging dort auf einem Abstellplatz ein Linienbus in Flammen auf und brannte vollständig aus. Mehrere Kräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren versuchten gemeinsam, den Brand zu löschen.







Artikel teilen

Artikel teilen