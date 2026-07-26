Feiern in den Weinbergen Burgunderfest lockt Weinliebhaber nach Bad Neuenahr Jochen Tarrach 26.07.2026, 14:00 Uhr

i Gute Stimmung versprach das Burgunderfest. Jochen Tarrach

Wein, Wandern und Weitblick: Das Burgunderfest in Bad Neuenahr verwandelt die Weinberge in einen Treffpunkt für gesellige Gruppen und Ausflügler. Ein Magnet, der Besucher vor allem aus der Ferne anzieht.

Burgunderfest in den Weinbergen von Bad Neuenahr: Das bedeutet nicht nur fröhliches Treiben und ein gutes Gläschen Wein auf dem Festplatz, sondern auch, dass es vorher noch galt, die Wanderstiefel zu schnüren. Vom Adenbachtal bei Ahrweiler aus ging es hinauf zur Winzerkapelle und von dort weiter über einen Teil des Rotweinwanderwegs zum Festplatz.







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