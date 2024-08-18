Sanierung der Anlage hat in den 1970er-Jahren begonnen - Burg liegt auf 678 Metern Burgen zwischen Eifel, Rhein und Westerwald: Nürburg lockt mit fantastischen Aussichten 18.08.2024, 11:45 Uhr

i Claudia Voß

Durch ihre exponierten Lagen sind die Burgen in den Kreisen Ahrweiler und Neuwied meist weithin sichtbar. Doch was verbirgt sich hinter den alten Mauern? Welche Burgen kann man besichtigen? Welche Sagen ranken sich um die historischen Gebäude und wem gehören sie eigentlich? In einer Serie stellen wir Burgen zwischen Eifel, Rhein und Westerwald vor. Heute: die Nürburg.

Wer mit einem Burgenbesuch Ruhe und Idylle verbindet, der wird beim Besuch der Nürburg eines besseren belehrt. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Nürburgring auf einem 678 Meter hohen Basaltkegel, der ab dem Jahr 1150 in rund zehnjähriger Bauzeit errichtet wurde, bietet die Nürburg nicht nur einzigartige Ausblicke über die Eifellandschaft, sondern auch einen grandiosen Blick auf das Renngeschehen am Bergfuß.







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