Die Saffenburg bei Mayschoß ist die älteste Burg im Ahrtal - Besitzer ist Prinz Pierre von Arenberg Burgen zwischen Eifel, Rhein und Westerwald: Die Saffenburg – Wiederentdeckte Schönheit an der Ahr 14.08.2024, 16:08 Uhr

i Einst als dreiteilige Burganlage angelegt, beeindruckt die Ruine der Saffenburg die Besucher auch heute noch. Claudia Voß

Durch ihre exponierten Lagen sind die Burgen in den Kreisen Ahrweiler und Neuwied meist weithin sichtbar. Doch was verbirgt sich hinter den alten Mauern? Welche Burgen kann man besichtigen? Welche Sagen ranken sich um die historischen Gebäude und wem gehören sie eigentlich? In einer Serie stellen wir Burgen zwischen Eifel, Rhein und Westerwald vor. Heute: Die Saffenburg in Mayschoß.

Einst beeindruckende Burganlage mit zwei Vorburgen und einer Hochburg, heute nahezu vergessenes Kleinod: Wer die Saffenburg, die hoch oben über Mayschoß thront, entdecken möchte, braucht einen langen Atem. Denn nicht nur, dass der Weg zur ehemals dreiteiligen Burganlage, über die Ahr und am Bahnhof Mayschoß vorbei, steil hinauf durch die Weinberge führt, auch die Historie der Saffenburg ist derart vielschichtig, dass Besucher ausreichend Zeit ...







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