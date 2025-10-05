Es liegen herausfordernde Wochen vor der Feuerwehr Burgbrohl. Bis Ende des Jahres müssen sie mit ihrer derzeitigen Interimswache an den neuen Standort umgezogen sein. Doch bis der Umzug erfolgen kann, ist noch viel zu tun.
Das neue Feuerwehrhaus Burgbrohl hat den Verantwortlichen in den vergangenen Jahren einige Sorgen bereitet. Die Bauphase war von Verzögerungen und steigenden Kosten geprägt, der geplante Fertigstellungstermin wurde mehrfach verschoben. Nun aber scheint ein Ende in Sicht, wenngleich noch eine Menge Arbeit vor den Ausführenden und Verantwortlichen liegt.