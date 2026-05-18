Nach langer Bauzeit konnte die Feuerwehr Burgbrohl endlich die Einsegnung ihrer neuen Fahrzeughalle feiern – ein Fest voller Dank, Ehrungen und Anekdoten aus einer turbulenten Baustelle.
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Lange hatten sie auf diesen Tag gewartet, am Wochenende war es dann endlich so weit: Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Burgbrohl konnten ihr erstes Feuerwehrfest in der neu errichteten Fahrzeughalle feiern. Im Beisein zahlreicher Vertreter aus Feuerwehr und Politik nahm Dekan Matthias Schmitz die Einsegnung der neuen Halle vor und dankte den Kameraden für ihren freiwilligen Dienst.