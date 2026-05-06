Freizeittipps fürs Wochenende
Buntes Markttreiben von Adenau über Remagen bis Sinzig
An der Rheinpromenade in Remagen beginnt wieder die Saison der Antik- und Trödelmärkte.
An der Rheinpromenade in Remagen beginnt wieder die Saison der Antik- und Trödelmärkte.
Marc Bors

Der Kreis Ahrweiler bietet eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten, Märkten, Führungen, touristischen Angeboten und Geheimtipps. Wir fassen unsere Tipps für das anstehende Wochenende zusammen.

Lesezeit 3 Minuten
Für alle, die es vielleicht bisher nicht auf dem Schirm haben: Am Sonntag ist Muttertag. Wie wäre es also, mit der besten Mama der Welt loszuziehen? Etwa zum Weinfrühling Mittelahr, der an diesem Wochenende wieder zum Rotweinwanderweg sowie in die Weinorte Dernau, Rech, Mayschoß und Altenahr lockt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerFreizeit

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