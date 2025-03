Bürger können nun an einem weiteren Ort den schrecklichen Ereignissen der Flutnacht vom 21. Juli 2021 gedenken: Im Hemmessener Dom ist ein neues Buntglasfenster geweiht worden, das an die schwere Zeit zurückerinnern soll.

Seit Sonntag, 16. März, ist der sogenannte Hemmessener Dom an der Sebastianstraße in Hemmessen, einem der drei Ursprungsdörfer von Bad Neuenahr, eine geweihte Gedenkstätte zum stillen Gedenken an die Opfer der Flut von 2021. Die Schädigungen der Wassermassen an der kleinen, ab 1869 im neugotischen Stil errichteten und 1871 den Schutzpatronen St. Antonius und St. Sebastianus geweihten Kapelle sind noch längst nicht verschwunden. Im Innenraum sind noch die Wände vom Putz befreit und die nun sichtbaren, rohen Bruchsteinmauern geben dem Innenraum ein ganz besonderes Flair. Viele Bürger suchen das kleine Gotteshaus zum Gebet auf und, um eine Kerze für die bei der Flut Verstorbenen zu entzünden.

i Der Hemmessener Dom Jochen Tarrach

In Hemmessen waren es neun Mitbürger, die in dieser Nacht ihr Leben verloren. Für zwei Menschen allerdings war der Dachboden über der Kapelle eine rettende Insel. Sie konnten vom Wasser angespült dort das schlimme Geschehen überleben. Seit geraumer Zeit hat es sich der Förderkreis Hemmessener Dom mit dem Vorsitzenden Markus Hartmann zur Aufgabe gemacht, die Pflege und Wiederherstellung des Kapellchens, das der Pfarreiengemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler gehört, zu übernehmen.

i Noch sind die scheren Schädigungen der Flut im sogenannten Hemmessener Dom gut zu sehen. Die rohen Bruchsteinwände geben den kleinen Gotteshaus aber ein ganz besonderes Flair. Jochen Tarrach

Am Sonntag, 16. März, nun wurde mit der Vorstellung und Weihe eines runden Glasfensters im Eingangsbereich ein weiterer Schritt vorwärts getan. Die in Hemmessen beheimatete Glaskünstlerin Simone Penner hat farbenstark die schrecklichen Ereignisse jener Nacht, aber auch den Glanz des Himmels, sichtbar gemacht. Versehen mit einem Schild mit den neun Namen der örtlichen Flutopfer ist es eine tröstliche Erinnerung an die Verstorbenen. Neben rund 100 Bürgern war Dekan Peter Strauch gekommen, um den feierlichen Segen zu sprechen. Walter Rick begleitete die Einsegnung mit seinen Liedern. „Die Flut steckt uns allen noch in den Knochen. Irgendwie waren wir auch alle betroffen“, sagte Strauch. Hier habe sich nun eine würdige Erinnerungsstätte entwickelt, um in aller Stille abseits vom Leben in der Stadt gedenken zu können. Es sei die Stille, in der sich Gott erahnen lasse. Das neue Glasfenster sei ein weiterer Schritt zur vollständigen Wiederherstellung der Kapelle. Diese werde allerdings aus finanziellen Gründen noch auf sich warten lassen, denn zuerst müssten nun die Gotteshäuser renoviert werden, die als Pfarrkirchen ständig für den Gottesdienst benötigt würden.

„Die Flut steckt uns allen noch in den Knochen. Irgendwie waren wir auch alle betroffen .“

Dekan Peter Strauch

Markus Hartmann vom Förderkreis berichtete, dass der Hemmessener Dom nun zukünftig täglich von neun bis 17 Uhr geöffnet sei. Der Förderkreis ging nach der Flut aus regelmäßigen Treffen hervor. Nicht nur, um die Kapelle zu retten, sondern auch um das soziale, kulturelle und liturgische Leben in Hemmessen zu bereichern und zu fördern. Dazu soll auch das neben dem Gotteshaus stehende ehemalige Café Degen zum „Veedelstreff DomCafé“ eingerichtet werden. Nach der Feierstunde war dort auch der gemütliche Treff für alle Teilnehmer.