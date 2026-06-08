Das Elmar-Abenteuer
Bunt karierter Kinderstar mit Rüssel auf Bonner Bühne
Elmar und Miriam (Magali Vogel) auf der Bühne des Jungen Theaters Bonn
Elmar und Miriam (Magali Vogel) auf der Bühne des Jungen Theaters Bonn
Benjamin Westhoff. Junges Theater Bonn

Ein bunt karierter Elefant! Das gibt es nicht? Nun, wer sich die deutsche Uraufführung des Stücks „Das Elmar-Abenteuer“ im Jungen Theater Bonn anschaut, wird eines Besseren belehrt. 

Lesezeit 2 Minuten
Elmar ist anders. Anders als die anderen. Nicht so grau und grummelig, sondern bunt und quietschfidel. Ein ungewöhnlicher Elefant. Aber einer, an dessen Existenz Miriam (Magali Vogel) und Anton (Moritz Reinisch) in der deutschen Uraufführung von „Das Elmar-Abenteuer“ am Jungen Theater Bonn (JTB) trotzdem glauben.

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