Das Elmar-Abenteuer Bunt karierter Kinderstar mit Rüssel auf Bonner Bühne Thomas Kölsch 08.06.2026, 11:41 Uhr

i Elmar und Miriam (Magali Vogel) auf der Bühne des Jungen Theaters Bonn Benjamin Westhoff. Junges Theater Bonn

Ein bunt karierter Elefant! Das gibt es nicht? Nun, wer sich die deutsche Uraufführung des Stücks „Das Elmar-Abenteuer“ im Jungen Theater Bonn anschaut, wird eines Besseren belehrt.

Elmar ist anders. Anders als die anderen. Nicht so grau und grummelig, sondern bunt und quietschfidel. Ein ungewöhnlicher Elefant. Aber einer, an dessen Existenz Miriam (Magali Vogel) und Anton (Moritz Reinisch) in der deutschen Uraufführung von „Das Elmar-Abenteuer“ am Jungen Theater Bonn (JTB) trotzdem glauben.







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