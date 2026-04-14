Noch Kümmerer gesucht Bunker in Niederzissen ab Mai wieder zugänglich? Martin Ingenhoven 14.04.2026, 12:00 Uhr

i Norbert Wagner, Vorsitzender des Kultur- und Heimatvereins Niederzissen, möchte den Bunker seines Heimatortes aus dem Dornröschenschlaf erwecken. Martin Ingenhoven

Bis Gäste wieder an Führungen durch den Bunker in Niederzissen teilnehmen können, dauert es noch ein wenig. Es braucht noch zusätzliche Kümmerer, die sich engagieren. Wenn es gut läuft, könnte die Anlage im Mai wieder erkundet werden.

Bunker und Schutzanlagen: Das Interesse an diesen Bauwerken, meist Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg oder dem Kalten Krieg, ist größer denn je. Dies ist wohl der aktuellen weltpolitischen Lage geschuldet. Die großen Bunkeranlagen unserer Region, wie etwa der ehemalige Regierungsbunker im Ahrtal, erleben einen Besucheransturm.







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