Bundeswehrgebäude „Westend“ weiter militärisch genutzt

Während die Bundeswehr von einer Reaktivierung der Ahrtal-Kaserne absieht, soll die Liegenschaft „Westend“ nahe der Rosenkranzkirche weiterhin militärisch genutzt werden. Auch auf lange Sicht. Ein Verkauf sei keine Option, so die Bundeswehr.
Die Bundeswehr hat an der in Bad Neuenahr an der Heerstraße liegenden ehemaligen Ahrtal-Kaserne kein weiteres Interesse mehr und unternimmt auch keine Anstrengungen, das Gelände und die vorhandenen Gebäude im Zuge einer geplanten Aufstockung der Bundeswehr zu reaktivieren.