Kein Verkauf geplant Bundeswehrgebäude „Westend“ weiter militärisch genutzt Jochen Tarrach 04.12.2025, 15:30 Uhr

i Die Liegenschaft "Westend" in Bad Neuenahr wird noch von der Bundeswehr genutzt. An eine Veräußerung des Geländes ist derzeit nicht gedacht. Jochen Tarrach

Während die Bundeswehr von einer Reaktivierung der Ahrtal-Kaserne absieht, soll die Liegenschaft „Westend“ nahe der Rosenkranzkirche weiterhin militärisch genutzt werden. Auch auf lange Sicht. Ein Verkauf sei keine Option, so die Bundeswehr.

Die Bundeswehr hat an der in Bad Neuenahr an der Heerstraße liegenden ehemaligen Ahrtal-Kaserne kein weiteres Interesse mehr und unternimmt auch keine Anstrengungen, das Gelände und die vorhandenen Gebäude im Zuge einer geplanten Aufstockung der Bundeswehr zu reaktivieren.







