Nach Verkauf an Sprengnetter Bundeswehr hat kein Interesse mehr an Ahrtal-Kaserne Jochen Tarrach 24.11.2025, 14:00 Uhr

i Nach 21 Jahren Nutzung durch die Bundeswehr gehört die Ahrtal-Kaserne seit 2015 zum Sprengnetter-Campus. Fa. Sprengnetter. Jochen Tarrach

Die Zeiten werden unsicherer, die Bundeswehr soll personell wachsen. Das bedeutet aber auch, dass sie Liegenschaften braucht. Die Ahrtal-Kaserne in Neuenahr gehört seit zehn Jahren zum Sprengnetter-Campus. Ändert sich das jetzt?

Die Bundeswehr soll aufgestockt werden – und mehr Soldaten brauchen auch mehr Platz. Hinzu kommen die zunehmend ernstere außenpolitische Lage Deutschlands sowie die Entwicklungen im Ukraine-Krieg und der Nato. Das Verteidigungsministerium hat daher bereits vor einem Monat die Umwandlung militärisch genutzter Liegenschaften für zivile Zwecke ausgesetzt.







