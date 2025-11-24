Bundeswehr hat kein Interesse mehr an Ahrtal-Kaserne

Die Zeiten werden unsicherer, die Bundeswehr soll personell wachsen. Das bedeutet aber auch, dass sie Liegenschaften braucht. Die Ahrtal-Kaserne in Neuenahr gehört seit zehn Jahren zum Sprengnetter-Campus. Ändert sich das jetzt?
Lesezeit 2 Minuten
Die Bundeswehr soll aufgestockt werden – und mehr Soldaten brauchen auch mehr Platz. Hinzu kommen die zunehmend ernstere außenpolitische Lage Deutschlands sowie die Entwicklungen im Ukraine-Krieg und der Nato. Das Verteidigungsministerium hat daher bereits vor einem Monat die Umwandlung militärisch genutzter Liegenschaften für zivile Zwecke ausgesetzt.