Steinmeier bei Flutgedenken
Bundespräsident eröffnet „We AHR strong“ in Altenahr
Immer wieder besuchte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Ahrtal nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 (hier 2022 in Der
Immer wieder besuchte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Ahrtal nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 (hier 2022 in Dernau). Am fünften Jahrestag eröffnet der SPD-Politiker die Ausstellung "We AHR strong" in Altenahr mit.
Archiv Thomas Frey. dpa

Neben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 14. Juli das Ahrtal besuchen. Zum fünften Jahrestag der Flutkatastrophe nimmt er an der Eröffnung der Ausstellung „We AHR strong“ in Altenahr teil.

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Zum fünften Jahrestag der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal gibt sich Politprominenz die Klinke in die Hand. Neben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der zusammen mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) am 14. Juli abends an der großen Gedenkveranstaltung auf dem Ahrweiler Marktplatz der 136 Opfer im Ahrtal gedenkt, hat sich nun auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) angesagt.
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