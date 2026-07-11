Steinmeier bei Flutgedenken Bundespräsident eröffnet „We AHR strong“ in Altenahr Maja Wagener 11.07.2026, 12:00 Uhr

i Immer wieder besuchte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Ahrtal nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 (hier 2022 in Dernau). Am fünften Jahrestag eröffnet der SPD-Politiker die Ausstellung "We AHR strong" in Altenahr mit. Archiv Thomas Frey. dpa

Neben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 14. Juli das Ahrtal besuchen. Zum fünften Jahrestag der Flutkatastrophe nimmt er an der Eröffnung der Ausstellung „We AHR strong“ in Altenahr teil.

Zum fünften Jahrestag der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal gibt sich Politprominenz die Klinke in die Hand. Neben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der zusammen mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) am 14. Juli abends an der großen Gedenkveranstaltung auf dem Ahrweiler Marktplatz der 136 Opfer im Ahrtal gedenkt, hat sich nun auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) angesagt.







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