Bei der Gedenkveranstaltung zum fünften Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal werden Bundeskanzler Friedrich Merz und Ministerpräsident Gordon Schnieder sprechen. Etwa 1000 Bürger können auf dem Ahrweiler Marktplatz dabei sein.
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Bundeskanzler Friedrich Merz wird am 14. Juli zusammen mit Ministerpräsident Gordon Schnieder auf dem Ahrweiler Marktplatz der Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal gedenken. Zu der Veranstaltung zum fünften Jahrestag sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen.