Kandidatencheck zur Wahl Bürokratieabbau als erster Schritt zu besseren Straßen Celina de Cuveland 24.02.2026, 13:00 Uhr

i Das Frostwetter im Winter sorgt immer wieder für kaputte Straßen mit tiefen Schlaglöchern. Doch auf den Landesstraßen in Rheinland-Pfalz herrscht ein Investitionsstau. Der Straßenbau wird damit auch zum Thema im Landtagswahlkampf. Jens Büttner. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Beim Thema Straßenbau sind sich die meisten Direktkandidaten im Wahlkreis 13 einig: Es braucht weniger Bürokratie, mehr Personal, bessere Zusammenarbeit und verfügbare finanzielle Mittel. Manch einer sieht zudem klar den Bund in der Pflicht.

Für Autofahrer sind sie ein Ärgernis, für Radfahrer können sie lebensgefährlich enden: Schlaglöcher. Viele Straßen im Kreis Ahrweiler müssten erneuert werden – darunter auch viele Landesstraßen. Doch auch hier bremst die Bürokratie, eine Vorrangregelung oder die Planung eines Radweges die Umsetzung aus.







