Das Helmut-Gies-Bürgerzentrum am Rande des Marktplatzes der Rotweinmetropole Ahrweiler ist als größter Veranstaltungsraum im Stadtteil mit 538 Sitzplätzen und weiteren 123 in der sogenannten Galerie bereits seit mehreren Wochen geschlossen. Drei dort bisher geplante größere Veranstaltungen und mehrere im kleineren Gesellschaftssaal geplante Treffen mussten inzwischen abgesagt oder in andere Räumlichkeiten verlegt werden. Als Grund dafür gibt die Stadt als Eigentümer des Zentrums einen Wasserschaden an, der als Folge auch die elektrische Anlage geschädigt hat. Ein Handwerker hat bei Arbeiten mit einem Stemmhammer versehentlich eine Unterputz-Löschwasserleitung angebohrt.

Durch einen Schacht drang massiv Wasser ein

Da sich der Elektro-Verteilerkasten für das gesamte Zentrum direkt unter dieser Leitung befindet, ist durch einen Schacht massiv Wasser eingedrungen. Das führte zu erheblichen Wasserschäden an den elektrischen Anlagen. Betroffen sind nach Aussage der Stadtverwaltung die Unterverteilung für den Gesellschaftsraum, die Notbeleuchtungsprüfanlage und die Beschallungsanlage. Außerdem entstanden Schäden an den Trockenbauwänden und -decken. Die genannte Unterverteilung ist zusammen mit der Unterverteilung für den großen Saal abgesichert. Daher gibt es auch dort keinen Strom und keine Notbeleuchtung. Die umfangreiche Instandsetzung der elektrischen Anlagen, inklusive der Notbeleuchtung, ist Voraussetzung für die Inbetriebnahme des großen Saals des Bürgerzentrums.

Da die Gebäudeversicherung die Kosten des Schadens regulieren wird, entstehen der Stadt in diesem Zusammenhang durch die anstehende Reparatur keine Kosten. Nach derzeitigem Stand, so die Stadtverwaltung, sollen die Reparaturarbeiten noch mehrere Wochen dauern, der Schaden bis Ende Mai behoben und das Bürgerzentrum dann wieder nutzbar sein.

Zum Hintergrund des Bürgerzentrums

Direkt gegenüber des Haupteinganges zur Pfarrkirche St. Laurentius gelegen wurde das Bürgerzentrum zwischen 1998 und 2000 auf besonderem Betreiben des damaligen Ortsvorstehers Helmut Gies vom Investor Werner Müllenborn gebaut und ging erst Jahre später, im Mai 2008, in das Eigentum der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler über. Seit dieser Zeit finden alle größeren Veranstaltungen, wie Karnevalssitzungen, Feiern, Informationsveranstaltungen zur Flut 2021 und viele Treffen mehr dort statt. Einen weiteren städtischen Versammlungsraum dieser Größe gibt es mit der Landskroner Festhalle erst wieder im Ortsteil Heimersheim ganz am anderen Ende des Stadtgebietes.

Wer war Helmut Gies, nach dem das Bürgerzentrum benannt wurde? Der am 28. Januar 1924 geborene und am 18. Januar 2015 verstorbene Architekt und Bauingenieur Helmut Gies hat Kommunalpolitik und Vereinswesen der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler über Jahrzehnte mit geprägt. Von 1979 bis 1999 war Gies Ortsvorsteher von Ahrweiler, von 1989 bis 1999 Mitglied des Stadtrates und von 1999 bis 2004 ehrenamtlicher Beigeordneter der Stadt. Die Stadtkernsanierung in Ahrweiler hat er entscheidend mitgeprägt.