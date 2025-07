Guido Orthen (CDU), Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, will in den Landtag. Er steht also nicht mehr als Kandidat für sein bisheriges Amt zur Verfügung. Ein Termin für die Wahl zum Bürgermeister der Kreisstadt ist nun im Gespräch.

Am Sonntag, 22. März 2026, werden die Bürger der Kreisstadt gleich zu zwei wichtigen Wahlen an die Wahlurnen gerufen. An diesen Tag werden, wie bereits offiziell bekannt gegeben, die Neuwahlen zum Landtag von Rheinland-Pfalz durchgeführt und jetzt auch die Neuwahlen des Bürgermeisters der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Am 12. April 2026 könnte dann eine gegebenenfalls notwendige Stichwahl stattfinden. Die Amtszeit von Bürgermeister Guido Orthen läuft am 31. Juli 2026 nach acht Jahren turnusmäßig ab.

Das sind die nächsten Schritte

Den Tag zur Bürgermeisterwahl hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt in seiner jüngsten Sitzung als günstigsten Termin erkannt und dieses dem Stadtrat zum endgültigen Beschluss empfohlen. Damit steht der Tag aber noch nicht endgültig fest, denn die Kreisverwaltung hat das letzte Wort. Die Doppelwahl am 22. März dürfte aber voraussichtlich ohne Probleme durchgehen, denn so müssen die Bürger zu zwei Wahlen lediglich einmal in das Wahllokal kommen und auch der organisatorische Aufwand zur Einrichtung des Wahllokals muss nicht mehrfach stattfinden.

Sind der Wahltermin und der zur eventuellen Stichwahl endgültig genehmigt, muss die Stelle des Bürgermeisters öffentlich ausgeschrieben werden. Ist das erfolgt, so können bis zum 2. Februar 2026 um 18 Uhr Wahlvorschläge eingereicht werden. Spätestens am 9. Februar 2026 entscheidet der bis dahin ernannte Wahlausschuss über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge und am 16. Februar 2026 können dann die ersten Wahlscheine zur Briefwahl ausgestellt werden.

Orthen kandidiert als CDU-Kandidat für den Landtag

Der derzeitige Amtsinhaber Guido Orthen (CDU) wurde am 10. November 2017 mit einem Stimmenanteil von 84,4 Prozent ins Amt gewählt. Sein parteiloser Gegenkandidat Axel Ritter bekam 15,6 Prozent der Stimmen. Offiziell endet Orthens Amtszeit am 31. Juli 2026. Inzwischen wurde er als Kandidat der CDU für die Landtagswahl am 22. März 2026 nominiert.