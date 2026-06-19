Bürger wandern mit Politikern Bürgermeister schnüren die Wanderschuhe im Brohltal Martin Ingenhoven 19.06.2026, 13:00 Uhr

i Zur Wanderung hat Johannes Bell zwei Stöcke dabei, die ihm von Giacomo Cogodi angefertigt wurden. Martin Ingenhoven

Der VG-Bürgermeister des Brohltals, Johannes Bell, und sein Amtskollege aus Nickenich haben am Dienstag die Wanderschuhe geschnürt. Bei „Wandern mit dem Bürgermeister“ konnten Bürger ihren Verwaltungschefs in entspannter Runde Fragen stellen.

„Gleich erreichen wir den Gottesblick“, schwärmt Monika Schmitz, während sie mit gut 30 anderen Menschen durch den Laacher Wald zwischen Nickenich und Wassenach wandert. Ihre Mitwanderer staunen, als sie sich hinter der Bank oberhalb des Laacher Sees versammeln und am anderen Ufer das Kloster Maria Laach erblicken.







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