Wegen seiner Rolle bei der Ahrflut vor mehr als vier Jahren muss der damalige Landrat Jürgen Pföhler mit Konsequenzen leben. Die betreffen seine Pension. Unsere Zeitung versuchte, dazu einige Reaktionen einzufangen.

Jetzt herrscht also Gewissheit: Das rheinland-pfälzische Innenministerium hat die monatliche Pension des ehemaligen Landrates des Ahrkreises, Jürgen Pföhler, um ein Drittel gekürzt. Wie wird diese Nachricht im Kreis Ahrweiler aufgenommen? Unsere Zeitung nahm Kontakt zu den Bürgermeistern der am meisten von der Ahrflut betroffenen Kommunen auf, die sich aber in dieser Angelegenheit mit Kommentaren merklich zurückhalten.

„Eine inhaltliche Kommentierung erfolgt meinerseits nicht.“

Andreas Geron, Bürgermeister von Sinzig

Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron hält sich bedeckt. Auf Anfrage unserer Zeitung sagt er lediglich: „Die Entscheidung des rheinland-pfälzischen Innenministeriums habe ich zur Kenntnis genommen. Eine inhaltliche Kommentierung erfolgt meinerseits nicht.“

Eine ähnliche Antwort kommt vom Amtskollegen in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen. „Die Informationen zum Disziplinarverfahren haben wir zur Kenntnis genommen. Diese werden wir nicht kommentieren“, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung aus dem Rathaus der Kreisstadt.

Dominik Gieler, Bürgermeister der VG Altenahr lässt ausrichten, dass er sich nicht äußern werde, da die Verwaltung mit ihm an der Spitze „in dem Prozess weder beteiligt waren noch diesen verfolgt haben“. Der Adenauer Bürgermeister Guido Nisius konnte wegen eines vollen Terminkalenders noch nicht auf die Anfrage unserer Zeitung reagieren.