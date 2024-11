Engagement gewürdigt Bürgermeister Geron verleiht Sinziger Ehrenamtspreis 29.11.2024, 15:00 Uhr

i Die Preisträger des Sinziger Ehrenamtspreises mit Bürgermeister Andreas Geron Hans-Jürgen Vollrath

Wer sich ehrenamtlich engagiert, sollte Anerkennung erhalten. Das jedenfalls finden die Verwaltung und die Sinziger Lokalpolitiker.

Bürgermeister Andreas Geron hat am Donnerstag im Sinziger Rathaus zum dritten Mal den Ehrenamtspreis der Stadt überreicht. In diesem Jahr sind Margit Betzing, sieben ehrenamtliche Helfer am Schwanenteich, Lea-Marie Fuchs und Phyllis Kohnen ausgezeichnet worden.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen