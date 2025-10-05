Krankenhaus Maria Stern Bürgermeister begrüßen Rettung der Remagener Klinik Judith Schumacher 05.10.2025, 12:00 Uhr

i Das Krankenhaus Remagen wird von einem neuen Träger und Investor übernommen. Judith Schumacher

Noch bis vor Kurzem war es unsicher, wie es mit dem Krankenhaus Maria Stern weitergeht. Jetzt zeichnet sich eine Rettung der Klinik ab, die in den Städten am Rhein begrüßt wird.

Das Remagener Krankenhaus Maria Stern scheint aus der Insolvenz gerettet worden zu sein. Zum 1. November soll es an das Unternehmen IGP Med GmbH von Stephan Engels mit Sitz in Bonn veräußert werden. Dieser will den Standort als Grund- und Regelversorger samt 24-Stunden-Notfallversorgung auf lange Sicht aufrechterhalten und damit auch ein verlässlicher Arbeitgeber sein.







Artikel teilen

Artikel teilen