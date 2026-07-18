Gönnersdorfs Gemeinschaftshaus
Bürgermeister äußert sich zu Debatte um Nutzungsentgelt
Wird gerne für Veranstaltungen genutzt: das Gönnersdorfer Dorfgemeinschaftshaus.
Wird gerne für Veranstaltungen genutzt: das Gönnersdorfer Dorfgemeinschaftshaus.
Hans-Josef Marx

Ungeklärte Abrechnungen im Dorfgemeinschaftshaus sorgen für Unruhe in Gönnersdorf. Ortsbürgermeister verspricht Aufklärung und Maßnahmen – doch wie groß ist das Loch in der Kasse wirklich?

Lesezeit 1 Minute
Die Dorfgemeinschaftshäuser in der Verbandsgemeinde Bad Breisig werden neben dörflichen Aktivitäten auch gern für private Feiern oder Vereinsaktivitäten genutzt. Kürzlich hatte unsere Zeitung nach einem Hinweis des Bad Breisiger Kommunalpolitikers Hans-Josef Marx (FWG) über die fehlenden Einnahmen aus der Nutzung des Gönnersdorfer Dorfgemeinschaftshauses aus dem Jahr 2025 und dem halben Jahr 2026 berichtet.
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