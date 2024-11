Vorhaben des LBM stößt auf harsche Kritik des Arbeitskreises Fluthilfe Heimersheim Bürgerkritik an Zwischenlösung für die B266 bei Heimersheim: Zu wenig Hochwasserschutz Jochen Tarrach 15.10.2024, 15:00 Uhr

i Einen Kreisverkehr an dieser Stelle, so wie vom Arbeitskreis Fluthilfe aus Heimersheim gefordert, wird es innerhalb der nun in Arbeit befindlichen Zwischenlösung des LBM nicht geben. Foto: Jochen Tarrach Jochen Tarrach. Jochen Tarrach

Bad Neuenahr-Ahrweiler. An der problematischen Engstelle der Ahr bei Heimersheim wird vom LBM mehr als drei Jahre nach der Flut jetzt ein Provisorium zur Herrichtung der B266 umgesetzt. Doch diese Zwischenlösung stößt auf Kritik.

Marode Brücken in der Region Koblenz, zum Beispiel an der A61 die Moseltalbrücke, eine sanierungsbedürftige Ahrtalbrücke bei Bad Neuenahr-Ahrweiler, und hinzu kommen noch die Zerstörungen, welche die Ahrflut 2021 an der Umgehung B266, insbesondere an der Engstelle der Ahr bei Heimersheim, hinterlassen hat.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen