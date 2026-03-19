Nach fast zehn Jahren Planung Bürgerhaus Nierendorf steht auf der Kippe Thomas Weber 19.03.2026, 14:00 Uhr

i Geplante Anbauten ans Nierendorfer Feuerwehrhaus stehen derzeit wieder zur Diskussion. Thomas Weber

Der geplante Standort eines Anbaus für die Feuerwehr mit integriertem Bürgerhaus in Nierendorf steht wieder in der Diskussion. Der Ortsbeirat hatte Bedenken wegen Starkregenereignissen geäußert. Nun stehen die Pläne auf der Kippe.

Paukenschlag im Grafschafter Bauausschuss: Dort sollten eigentlich letzte Änderungen in Richtung Neubau eines Anbaus für die Feuerwehr mit integriertem Bürgerhaus in Nierendorf beraten werden. Stattdessen wird nun der gesamte Plan wieder infrage gestellt.







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