Nach fast zehn Jahren Planung
Bürgerhaus Nierendorf steht auf der Kippe
Geplante Anbauten ans Nierendorfer Feuerwehrhaus stehen derzeit wieder zur Diskussion.
Geplante Anbauten ans Nierendorfer Feuerwehrhaus stehen derzeit wieder zur Diskussion.
Thomas Weber

Der geplante Standort eines Anbaus für die Feuerwehr mit integriertem Bürgerhaus in Nierendorf steht wieder in der Diskussion. Der Ortsbeirat hatte Bedenken wegen Starkregenereignissen geäußert. Nun stehen die Pläne auf der Kippe.

Lesezeit 2 Minuten
Paukenschlag im Grafschafter Bauausschuss: Dort sollten eigentlich letzte Änderungen in Richtung Neubau eines Anbaus für die Feuerwehr mit integriertem Bürgerhaus in Nierendorf beraten werden. Stattdessen wird nun der gesamte Plan wieder infrage gestellt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren