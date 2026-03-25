Streit um Poller auf Weg Bürgerbegehren in Niederadenau scheitert an Formalie Frank Bugge 25.03.2026, 13:00 Uhr

i Blick aus der Brückenstraße in der Ortsmitte von Niederadenau auf die nach Flutschäden sanierte ehemaligen Bahnbrücke über den Adenauer Bach und den weiteren Verlauf der Straße, die weiter hinten mit zwei Pollern und Steinen für den Durchgangsverkehr gesperrt ist. Frank Bugge

Die Poller, die die Durchfahrt der ehemaligen Bahntrasse und der neuen Straße „Im Kirchenpösch“ in Niederadenau verhindern, bleiben vorerst stehen. Ein Bürgerbegehren gegen die Durchfahrtssperre ist gescheitert – an einer Formalie.

Der „Pollerzoff“ von Niederadenau ist erst einmal vom Tisch – wird aber Ortsbürgermeister, Gemeinderat und die Bürger weiter beschäftigen. Mit elf Ja-Stimmen bei einer Enthaltung und einer Nein-Stimme hat der Gemeinderat das von rund 100 Bürgern per Unterschrift unterstützte Bürgerbegehren gegen die Schließung der ehemaligen Bahntrasse und der neuen Straße „Im Kirchenpösch“ mit Pollern und Wackersteinen für den Durchgangsverkehr als „nicht ...







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