Die Poller, die die Durchfahrt der ehemaligen Bahntrasse und der neuen Straße „Im Kirchenpösch“ in Niederadenau verhindern, bleiben vorerst stehen. Ein Bürgerbegehren gegen die Durchfahrtssperre ist gescheitert – an einer Formalie.
Lesezeit 3 Minuten
Der „Pollerzoff“ von Niederadenau ist erst einmal vom Tisch – wird aber Ortsbürgermeister, Gemeinderat und die Bürger weiter beschäftigen. Mit elf Ja-Stimmen bei einer Enthaltung und einer Nein-Stimme hat der Gemeinderat das von rund 100 Bürgern per Unterschrift unterstützte Bürgerbegehren gegen die Schließung der ehemaligen Bahntrasse und der neuen Straße „Im Kirchenpösch“ mit Pollern und Wackersteinen für den Durchgangsverkehr als „nicht ...