Genossenschaft finanziert’s Bürger stellen Solarpark in Sinzig auf die Beine Judith Schumacher 10.09.2026, 15:00 Uhr

i Hermann-Josef Knops (von links), Inga Vergin, Christoph Holz, Dieter Thiel, Hans-Werner Adams und Jens Brücken beim Spatenstich. Judith Schumacher

Ein neuer Solarpark entsteht gerade bei Sinzig und liefert künftig regionalen Solarstrom. Wie eine Genossenschaft das Projekt stemmt und welche Hürden überwunden werden mussten, wurde am Mittwoch beim Spatenstich klar.

Ein großer Solarpark, der jährlich 6,4 Megawattstunden Strom erzeugt, genug um 1850 Vier-Personen-Haushalte oder 4300 Ein-Personen-Haushalte zu versorgen, entsteht gerade in unmittelbarer Nähe des Hochkreisels bei Sinzig. Dadurch werden pro Jahr 2,2 Tonnen CO2 eingespart.







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