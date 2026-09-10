Ein neuer Solarpark entsteht gerade bei Sinzig und liefert künftig regionalen Solarstrom. Wie eine Genossenschaft das Projekt stemmt und welche Hürden überwunden werden mussten, wurde am Mittwoch beim Spatenstich klar.
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Ein großer Solarpark, der jährlich 6,4 Megawattstunden Strom erzeugt, genug um 1850 Vier-Personen-Haushalte oder 4300 Ein-Personen-Haushalte zu versorgen, entsteht gerade in unmittelbarer Nähe des Hochkreisels bei Sinzig. Dadurch werden pro Jahr 2,2 Tonnen CO2 eingespart.