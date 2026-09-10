Genossenschaft finanziert’s
Bürger stellen Solarpark in Sinzig auf die Beine
Hermann-Josef Knops (von links), Inga Vergin, Christoph Holz, Dieter Thiel, Hans-Werner Adams und Jens Brücken beim Spatenstich
Hermann-Josef Knops (von links), Inga Vergin, Christoph Holz, Dieter Thiel, Hans-Werner Adams und Jens Brücken beim Spatenstich.
Judith Schumacher

Ein neuer Solarpark entsteht gerade bei Sinzig und liefert künftig regionalen Solarstrom. Wie eine Genossenschaft das Projekt stemmt und welche Hürden überwunden werden mussten, wurde am Mittwoch beim Spatenstich klar.

Lesezeit 2 Minuten
Ein großer Solarpark, der jährlich 6,4 Megawattstunden Strom erzeugt, genug um 1850 Vier-Personen-Haushalte oder 4300 Ein-Personen-Haushalte zu versorgen, entsteht gerade in unmittelbarer Nähe des Hochkreisels bei Sinzig. Dadurch werden pro Jahr 2,2 Tonnen CO2 eingespart.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerEnergie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren