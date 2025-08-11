Es ist auch im Kreis Ahrweiler heiß dieser Tage. Viele Bürger suchen sich eine Abkühlung – manch einer findet sie in der Ahr. Der Badespaß dort ist aber nicht ganz ungefährlich, informiert die SGD Nord.

Abkühlung tut not in diesen Tagen. Die Schwimmbäder sind proppenvoll. Als eine Alternative dazu nutzten an diesem Wochenende Sommerfrischler die Ahr wie etwa die Leywoog zu Füßen des Calvarienberg in Ahrweiler.

„Wenn es um die Ahr geht, dann meistens um die Flutkatastrophe. Aber es ist nicht immer nur schrecklich, die Ahr ist einfach auch wunderschön“, waren sich drei Herren einig, die es sich auf dem Kiesstrand gut gehen ließen. Neben dem Vergnügen birgt das kühle Nass aber auch Risiken.

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord rät grundsätzlich vom Baden und Planschen in Fließgewässern ab. Die Wasserqualität der Flüsse habe sich in den vergangenen Jahren zwar ständig verbessert, darin zu baden, sei jedoch insbesondere mit Blick auf die Hygiene nicht ganz unbedenklich. Denn auch moderne Kläranlagen können nicht alle Verunreinigungen aus den Gewässern zurückhalten. Nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021 wird das Wasser auch mit Provisorien – wie in Altenahr – geklärt.