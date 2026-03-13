Protest am „Deutschen Eck“ Bürger kämpfen seit Jahren für Kreisel bei Kirchdaun Jochen Tarrach 13.03.2026, 10:00 Uhr

i Seit mehr als 20 Jahren kämpfen die Bürger aus den Orten rund um das "Deutsche Eck" bei Kirchdaun für einen Kreisverkehr an der Kreuzung der L80 und der K39. Jochen Tarrach

Seit etwa 20 Jahren bemühen sich die Bürger aus mehreren Orten rund um Kirchdaun um eine Lösung für die unfallträchtige Kreuzung von L80 und K39. Die Lösung sehen sie in einem Kreisel, der Landesbetrieb Mobilität bleibt aber untätig.

Am „Deutschen Eck“ im Bad Neuenahrer Stadtteil Kirchdaun geht es rund, wenn auch noch nicht in einem Kreisverkehr, sondern vorerst nur bei einer konzertierten Aktion, zu der sich jüngst die Ortsvorsteher und Bürger der sechs umliegenden Gemeinden zum wiederholten Male trafen.







