Protest am „Deutschen Eck“
Bürger kämpfen seit Jahren für Kreisel bei Kirchdaun
Seit mehr als 20 Jahren kämpfen die Bürger aus den Orten rund um das "Deutsche Eck" bei Kirchdaun für einen Kreisverkehr an der
Seit mehr als 20 Jahren kämpfen die Bürger aus den Orten rund um das "Deutsche Eck" bei Kirchdaun für einen Kreisverkehr an der Kreuzung der L80 und der K39.
Jochen Tarrach

Seit etwa 20 Jahren bemühen sich die Bürger aus mehreren Orten rund um Kirchdaun um eine Lösung für die unfallträchtige Kreuzung von L80 und K39. Die Lösung sehen sie in einem Kreisel, der Landesbetrieb Mobilität bleibt aber untätig.

Lesezeit 2 Minuten
Am „Deutschen Eck“ im Bad Neuenahrer Stadtteil Kirchdaun geht es rund, wenn auch noch nicht in einem Kreisverkehr, sondern vorerst nur bei einer konzertierten Aktion, zu der sich jüngst die Ortsvorsteher und Bürger der sechs umliegenden Gemeinden zum wiederholten Male trafen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren