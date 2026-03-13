Seit etwa 20 Jahren bemühen sich die Bürger aus mehreren Orten rund um Kirchdaun um eine Lösung für die unfallträchtige Kreuzung von L80 und K39. Die Lösung sehen sie in einem Kreisel, der Landesbetrieb Mobilität bleibt aber untätig.
Am „Deutschen Eck“ im Bad Neuenahrer Stadtteil Kirchdaun geht es rund, wenn auch noch nicht in einem Kreisverkehr, sondern vorerst nur bei einer konzertierten Aktion, zu der sich jüngst die Ortsvorsteher und Bürger der sechs umliegenden Gemeinden zum wiederholten Male trafen.