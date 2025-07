Solidarität ist ein wichtiges Ansinnen im Landkreis Ahrweiler – auch oder gerade, wenn es um den Hochwasserschutz geht. Dass beim überörtlichen Maßnahmenplan (üMP) mit seinen 18 geplanten Staudämmen der Fokus auf den Orten oberhalb Altenahr liege, wird in den Gemeinden kritisch diskutiert. Ein paar der Bedenken in Worte gefasst hat ein Anwohner in einem Brief an die Kreisverwaltung.

Darin schreibt er, Landrätin Cornelia Weigand habe immer wieder betont, wie wichtig die Solidarität im Projekt des üMP sei. „Aber offensichtlich erwartet sie diese nicht von den Bürgerinnen und Bürgern unterhalb des Flusslaufes ab Altenahr“, kritisiert er. Die vorgesehenen Maßnahmen beträfen ausschließlich die Oberlieger. „Da stellt sich die Frage, welchen Beitrag leisten die anderen Gemeinden – zum Beispiel Mayschoß, Rech, Dernau, Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig – und wie viele Flächen werden hier für die Hochwasservorsorge in Anspruch genommen?“, so der Bürger.

„Auch am oberen Flusslauf besteht hier noch Potenzial, um Aufweitungen der Ahr wie bei Liers zu schaffen.“

Ein Anlieger oberhalb von Altenahr

Der Weinanbau und die Bebauung bis dicht an das Ufer und somit in die natürlichen Ausweichflächen der Ahr seien in Zeiten von Extremhochwasser neu zu überdenken, regt er weiter an. „Auch am oberen Flusslauf besteht hier noch Potenzial, um Aufweitungen der Ahr wie bei Liers zu schaffen“, ist er sich sicher.

„Gemeinsames Ziel von Kreis und Kommunen für den üMP war es, den maximal möglichen Beitrag zur Verhinderung einer Katastrophe wie 2021 zu erarbeiten“, antwortet Landrätin Cornelia Weigand. Erste Maßnahmen zur Aufweitung der Ahr und Absenkung der Vorländer seien in den Flurbereinigungsgebieten Dernau-Rech und Mayschoß bereits fertiggestellt, andere liefen aktuell. „Sukzessive werden weitere Maßnahmen umgesetzt; so werden in diesem Jahr unter anderem Baumaßnahmen in Kreuzberg und Altenburg beginnen“, berichtet die Verwaltung.

„Im Zuge der Gewässerwiederherstellung tragen alle ahranliegenden Gemeinden zur Hochwasservorsorge bei.“

Landrätin Cornelia Weigand

Auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig seien die Planungen weit fortgeschritten. „In der Stadt Sinzig ist etwa eine Verbreitung des Ahrkorridors von aktuell rund 20 Metern auf bis zu 60 Meter vorgesehen“, schreibt Weigand und stellt fest: „Im Zuge der Gewässerwiederherstellung tragen daher alle ahranliegenden Gemeinden zur Hochwasservorsorge bei.“

Die Ahr-Unterlieger seien, bei allen eigenen Anstrengungen, auf Maßnahmen in den Entstehungsgebieten – und damit bei den Oberliegern – angewiesen. „Daher möchte ich gern nochmals betonen, dass es ohne Solidarität nicht gehen wird“, so die Kreischefin. Die Umsetzung werde Zeit brauchen.

Viele Themen würden abgearbeitet, viele Fragen geklärt werden müssen. Die Beteiligung der Gemeinden sowie der Bürger werde etwa bei den Verkehrsanbindungen sehr wichtig sein. Es sei ihr bewusst, dass es nicht leicht werde und im laufenden Planungsprozess vielleicht Anpassungen erforderlich sein würden. „Wichtig aber ist, dass wir jetzt eine konzeptionelle Grundlage haben, wie wir eine wirksame Hochwasservorsorge im Kreis, insbesondere im Ahrtal, erreichen und jetzt hierfür die nächsten Schritte gehen können“, so die Landrätin.