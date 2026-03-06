Vom Bunker bis zur Antike: Am 27. März laden die Römervilla und die Dokumentationsstätte Regierungsbunker zum ersten Heimattag ein. Alle Bewohner mit der Postleitzahl 53474 können die lokalen Schätze an diesem Tag kostenlos bei Führungen entdecken.
„Öfter mal was Neues“, dachten sich die Verantwortlichen der beiden großen Museen der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler mit ihren völlig unterschiedlichen Ausrichtungen. Unter dem Motto „Von der Römerzeit bis ins Atomzeitalter“ öffnen die Römervilla und die Dokumentationsstätte Regierungsbunker nun am Freitag, 27.