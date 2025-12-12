Neues Ausflugsziel in Remagen? Bürger äußern ihre Bedenken zu Plänen für die Waldburg Judith Schumacher 12.12.2025, 12:00 Uhr

i Die Ruine der Ausflugsgaststätte Waldburg hoch über Remagen im Juni 2025. Christian Koniecki

Aus der Ruine der Waldburg oberhalb von Remagen soll ein schmuckes Ausflugsziel werden. Diesen Plan verfolgt Investor Frank Asbeck. Doch einige Anwohner haben Bedenken. Bei einer Anhörung in der Remagener Rheinhalle konnten sie diese nun äußern.

In früheren Zeiten lockte die Waldburg auf dem Remagener Victoriaberg als Ausflugslokal und Veranstaltungsort Scharen von Besuchern an. Inzwischen ist das Areal verfallen, ein „Lost Place“. Doch es tut sich was, denn es gibt Pläne, wie es dort weitergehen soll.







