Das Judentum besser verstehen Buchfigur Sally Berger erlebt in Niederzissen Abenteuer Martin Ingenhoven 21.03.2026, 12:00 Uhr

i Die Idee zum Buch kam Autorin Anne Wagner und Zeichner Torsten Wagener bei einem gemeinsamen Workshop in den Räumen der ehemaligen Synagoge Niederzissen. Martin Ingenhoven

Das Judentum als etwas Alltägliches darstellen, das war die Intention von Autorin Anne Wagner und Zeichner Torsten Wagener für das Kinderbuch „Sally Berger und das Abenteuer Judentum“. Die Geschichte spielt in Niederzissen.

Sally Berger ist ein fröhlicher Junge. Lachend rennt er die Straße vor der Niederzissener Synagoge entlang – auf dem Kopf einen Hut, der kaum halten will, darunter eine kurze Bürstenfrisur, abstehende Ohren und zwei markante Schneidezähne. So ist die Szene zumindest auf einem Kinderbuch zu sehen, das kürzlich vom Verein zur Förderung des Kulturgutes ‚ehemalige Synagoge‘ Niederzissen herausgegeben wurde.







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