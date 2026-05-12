Freizeittipps fürs Wochenende Brunnenfest, 24-Stunden-Rennen und Kirmes stehen an Celina de Cuveland 12.05.2026, 05:00 Uhr

i Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring findet traditionell am langen Vatertagswochenende statt. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Der Kreis Ahrweiler bietet eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten, Märkten, Führungen, touristischen Angeboten und Geheimtipps. Wir fassen unsere Tipps für das anstehende lange Wochenende und den Vatertag zusammen.

Der Mai schreitet voran, der Vatertag steht vor der Tür und damit auch ein langes Wochenende für den einen oder anderen. Neben dem Brunnenfest in Bad Breisig findet in der Eifel das 24-Stunden-Rennen statt und im Ahrtal wird gewandert. Ein Überblick über kommende Veranstaltungen.







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