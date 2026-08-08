Niedrigwasser am Rhein Brückenreste aus dem Ersten Weltkrieg in Brohl sichtbar Celina de Cuveland 08.08.2026, 16:00 Uhr

i Die Pfahlreste in Brohl sind wegen des Niedrigwassers wieder zu sehen. Martin Gausmann

Das Niedrigwasser im Rhein beschäftigt zahlreiche Gesellschaftsgruppen. Ein Heimatforscher aus dem Kreis Ahrweiler erinnert sich an das letzte historische Niedrigwasser 2018 und an ein Zeitzeugnis, das jetzt wieder sichtbar ist.

Die historisch tiefen Pegelstände des Rheins beschäftigen derzeit Wirtschaftsunternehmen, Freizeithäfen, Fährunternehmen und Hobbyhistoriker. So lag der Oberwinterer Rheinpegel am Donnerstagmorgen nahezu trocken, der Rhein stand bei einem Zentimeter, in Andernach betrug er 18 Zentimeter.







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