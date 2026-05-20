Vinxtbachbrücke bleibt Problem
Brückenbau in Gönnersdorf verzögert sich weiter
Die Ortsgemeinde Gönnersdorf im Vinxtbachtal ist Teil der Verbandsgemeinde Bad Breisig.
Die Ortsgemeinde Gönnersdorf im Vinxtbachtal ist Teil der Verbandsgemeinde Bad Breisig.
Martin Ingenhoven

Der Neubau der Vinxtbachbrücke in Gönnersdorf stockt erneut, der Dorfplatz bleibt mit Baumaterial blockiert. Vor allem für die FWG im Gemeinderat ist das ein Unding. Sie fordert, dass es mit dem Bauwerk endlich vorangeht.

Lesezeit 3 Minuten
Baumaterial und schwere Maschinen einer Baufirma lagern seit einiger Zeit auf dem Dorfplatz der kleinen Gemeinde im Vinxtbachtal. Kein schöner Anblick, findet nicht nur Bürgermeister Krzysztof Wrobel. „Fest steht, dass am 31. Juli der letzte mögliche Termin für die besenreine Übergabe des Dorfplatzes ist“, betonte der Bürgermeister im Rahmen der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates.

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