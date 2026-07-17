Ein Gemeindebüro im Container und viele Baustellen im Ort: fünf Jahre nach der Flut ist in Dernau immer noch viel provisorisch. Doch die Infrastruktur nähert sich wieder dem Vor-Flut-Niveau an. Wie Ortschef David Fuhrmann über den Wiederaufbau denkt.
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Seine Heimat soll wieder schön werden. Das war der Antrieb für David Fuhrmann, sich auf das Amt des Dernauer Ortsbürgermeisters zu bewerben. Im Falle des 37-Jährigen war das keine abgedroschene Floskel, sondern eine symbolische Umschreibung seines Hauptanliegens: das enorm flutgeplagte Dorf wieder zu dem Ort zu machen, der es vor jener verhängnisvollen Nacht auf den 15.