Trotz vieler Ruinen im Ort Brücke, Kindergarten, Sportplatz: Dernau erholt sich Johannes Kirsch 17.07.2026, 18:00 Uhr

i Seit zwei Jahren ist David Fuhrmann Ortsbürgermeister von Dernau. Seine bisherige Amtszeit ist stark vom Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 geprägt. Johannes Kirsch

Ein Gemeindebüro im Container und viele Baustellen im Ort: fünf Jahre nach der Flut ist in Dernau immer noch viel provisorisch. Doch die Infrastruktur nähert sich wieder dem Vor-Flut-Niveau an. Wie Ortschef David Fuhrmann über den Wiederaufbau denkt.

Seine Heimat soll wieder schön werden. Das war der Antrieb für David Fuhrmann, sich auf das Amt des Dernauer Ortsbürgermeisters zu bewerben. Im Falle des 37-Jährigen war das keine abgedroschene Floskel, sondern eine symbolische Umschreibung seines Hauptanliegens: das enorm flutgeplagte Dorf wieder zu dem Ort zu machen, der es vor jener verhängnisvollen Nacht auf den 15.







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