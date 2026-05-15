Der Hauptausschuss hat schon mal einige Schlaglichter auf die Sitzung des Bad Neuenahrer Stadtrates geworfen. Neben einer neuen Toilette am Niedertor waren der Kita-Neubau in Heppenheim und die Satzung für die Straßenreinigung Thema.
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Ein deutliches Nein zum Bau der Kindertagesstätte (Kita) St. Mauritius auf dem Gelände rund um die Pfarrkirche St. Mauritius hatte der Ortsbeirat von Heimersheim – wie von unserer Zeitung berichtet – geäußert. Das Votum hat der Rat nun in schriftlicher Form an die Verwaltung der Stadt eingereicht.