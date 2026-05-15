Neues WC am Niedertor
Bruchsteinoptik für Toilette in Bad Neuenahr geplant
So richtig schick soll das neue WC am Niedertor in Ahrweiler werden. Vor der Bruchsteimauer der Stadtumwallung wird es ebenfalls
So richtig schick soll das neue WC am Niedertor in Ahrweiler werden. Vor der Bruchsteimauer der Stadtumwallung wird es ebenfalls mit Bruchsteinverblendung gut in die Umgebung passen.
Animation Stadtverwaltung/ Foto Jochen Tarrach. Jochen Tarrach

Der Hauptausschuss hat schon mal einige Schlaglichter auf die Sitzung des Bad Neuenahrer Stadtrates geworfen. Neben einer neuen Toilette am Niedertor waren der Kita-Neubau in Heppenheim und die Satzung für die Straßenreinigung Thema.

Lesezeit 3 Minuten
Ein deutliches Nein zum Bau der Kindertagesstätte (Kita) St. Mauritius auf dem Gelände rund um die Pfarrkirche St. Mauritius hatte der Ortsbeirat von Heimersheim – wie von unserer Zeitung berichtet – geäußert. Das Votum hat der Rat nun in schriftlicher Form an die Verwaltung der Stadt eingereicht.

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