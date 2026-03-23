Nach dem groß angelegten Bronzeklau vor acht Jahren am Apollinarisberg läuft die mühsame Rekonstruktion des Kreuzwegs. Spenden und historische Fotografien helfen der Künstlerin beim Wiederaufbau, doch mehrere Stationen sind noch zu finanzieren.
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Vor mehr als acht Jahren sorgte ein groß angelegter Bronzeklau entlang der Rheinschiene für Aufsehen. Die Diebe zeigten keinerlei Skrupel, als sie sechs Bronzereliefs des Kreuzweges am Remagener Apollinarisberg unterhalb der Apollinariskirche stahlen.