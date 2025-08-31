Nicht jeder Holzweg führt in die falsche Richtung. Wenn die Brohltalbahn einmal im Monat Baumstämme von 50 bis 60 Lkw transportiert, ist das für die Schmalspureisenbahn GmbH vielmehr ein gutes Geschäft.

Ein Mal pro Monat weht ein Hauch von Eisenbahnromantik über den Rheinhafen von Brohl-Lützing, das Hafengleis sowie den Rangierbahnhof der Brohltal-Schmalspureisenbahn GmbH auf der gegenüberliegenden Seite der viel befahrenen Bundesstraße B9. Dann wird von einer Diesellok ein 600 Meter langer Zug mit fein säuberlich verladenen Baumstämmen rangiert. Es ist ein kleines Spektakel, wenn für den Holzzug auf seinem Weg zum Bahnhof quer über die B9 der Verkehr auf der Bundesstraße lediglich per rotem Blinklicht im Andreaskreuz gestoppt wird. Die Aktion ist als Güterumschlag ein Geschäft für den Logistiker Brohltal-Schmalspureisenbahn GmbH, wie Geschäftsführer Stefan Raab erklärt.

Da staunen die Autofahrer auf der Bundesstraße B9, wenn sie anhalten müssen, weil plötzlich vor Brohl-Lützing nur durch Andreaskreuz und Blinklicht abgesichert ein Zug die Straße überquert.

Der Forstservice Jan Peter Krämer mit Sitz in Dürrholz bei Puderbach im Westerwald ist Auftraggeber. Der Spezialist auch für Holzabfuhren kauft im Westerwald und in der Eifel ein. Spezielle Holz-Lkw laden die geschlagenen Stämme im Wald und bringen sie nach Brohl. Dort werden sie unten im Hafen, von der B 9 nicht einsehbar, per Kran auf die Bahnwaggons, sogenannte Rungenwagen speziell für Holztransporte, verladen. 50 bis 60 Lkw kommen laut Jan Peter Krämer für einen Zug zusammen. Dann ist es an den Brohltal-Eisenbahnern, die Waggons zusammenzustellen.

Eisenbahnromantik pur: Der Lokführer steht auf dem Podest mit uneingeschränkter Sicht und steuert die grün-gelbe Diesellok vom Typ V 60 über eine Fernbedienung durch die Rheinanlagen zum Hafengleis.

Keine allzu personalintensive Angelegenheit. Denn der Lokführer steuert die V60-Lok per Fernbedienung, kann sich frei bewegen und zum Beispiel auch selbst die Wagen ankoppeln. Es verblüfft die auf der B9 vor dem Rotlicht wartenden Autofahrer oft, dass niemand im Führerstand der Lokomotive steht. Die zieht den Holzzug auf den Rangierbahnhof. Dort werden die Waggons von der Deutschen Bahn übernommen, die mit E-Loks auf dem Bahn-Schienennetz weiterfährt. Eine lange Strecke liegt vor den zumeist Fichten aus Eifel und Westerwald. Laut Jan Peter Krämer gehen die Lieferungen in ein Sägewerk nach Rumänien, wo Verpackungs- und Bauholz hergestellt wird. Oder nach Österreich in die Spanplattenproduktion.