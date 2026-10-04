Auch wenn es nicht ganz reibungslos verlief, war das große Fest zum 125-jährigen Bestehen der Brohltalbahn ein Erfolg. Besucher konnten Ausstellungen, Loks und Traktoren hautnah erleben.
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Zum ersten Mal seit 65 Jahren sind am vergangenen Wochenende drei Dampflokomotiven parallel zwischen Brohl und Oberzissen unterwegs gewesen: Anlässlich des 125. Jubiläums der Brohltalbahn hatte die Interessengemeinschaft Brohltal-Schmalspureisenbahn (IBS) zwei befreundete Vereine aus Frankreich und der Schweiz eingeladen, die mit eigenen Triebfahrzeugen die Strecke des Vulkan-Expresses befuhren und die zahlreichen Fahrgäste zu den verschiedenen ...