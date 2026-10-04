Start mit kleinem Malheur
Brohltalbahn feiert ihr 125-jähriges Bestehen
Ein Böschungsbrand brachte den Zeitplan der Jubiläumsfeier der Brohltalbahn ein Stück weit durcheinander. Aber die Veranstaltung
Ein Böschungsbrand brachte den Zeitplan der Jubiläumsfeier der Brohltalbahn ein Stück weit durcheinander. Aber die Veranstaltung war dennoch ein großer Erfolg.
Thomas Kölsch

Auch wenn es nicht ganz reibungslos verlief, war das große Fest zum 125-jährigen Bestehen der Brohltalbahn ein Erfolg. Besucher konnten Ausstellungen, Loks und Traktoren hautnah erleben.

Lesezeit 2 Minuten
Zum ersten Mal seit 65 Jahren sind am vergangenen Wochenende drei Dampflokomotiven parallel zwischen Brohl und Oberzissen unterwegs gewesen: Anlässlich des 125. Jubiläums der Brohltalbahn hatte die Interessengemeinschaft Brohltal-Schmalspureisenbahn (IBS) zwei befreundete Vereine aus Frankreich und der Schweiz eingeladen, die mit eigenen Triebfahrzeugen die Strecke des Vulkan-Expresses befuhren und die zahlreichen Fahrgäste zu den verschiedenen ...
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