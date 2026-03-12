Gastro-News aus dem Ahrkreis
Brohltal-Ost: Trucker lieben das Bistro Route 61
Andrea Krämer (links) und Agnes Wickert kochen frisch mit selbstgemachten Soßen und Dressings zum Salat.
Eberhard Thomas Müller

Trucker, die auf der A61 unterwegs sind, kehren im Industriegebiet Brohltal-Ost gern in das „Route 61“ ein. Neben Speisen zu fairen Preisen bietet der Gastrobetrieb auch ein Stück Zuhause. Wir kamen mit der Betreiberin und Gästen ins Gespräch.

Lesezeit 2 Minuten
„Route 61“, ein Imbiss in einem geduckten Bau, umgeben von großen Firmen- und Verwaltungsgebäuden. Das Szenario könnte irgendwo am Highway in den USA sein, befindet sich aber mitten im Industriegebiet Brohltal-Ost von Niederzissen. Arbeiter, Handwerker oder Bank-Mitarbeiter schätzen die unverfälschte Küche im „Bistro Route 61“.

