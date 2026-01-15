Jubiläum gefeiert Brohltal-Eisenbahn steht seit 125 Jahren unter Dampf Eberhard Thomas Müller 15.01.2026, 17:00 Uhr

i Festlich geschmückt zog die 120 Jahre alte Dampflok den Zug nach Burgbrohl, wo das 125. Jubiläum mit einem Festakt in der Kaiserhalle begangen wurde. Eberhard Thomas Müller

In der Kaiserhalle Burgbrohl wurde am Mittwochabend das große Jubiläum – 125 Jahre Brohltal-Eisenbahn – gefeiert. Zu diesem Anlass bot sich ein Rückblick in die Historie an. Und es gab eine Förderung vom Land.

Am 14. Januar 1901, es war ein Montag, fuhr der erste Planzug der Brohltal-Eisenbahn. Und auf den Tag genau 125 Jahre später, am 14. Januar 2026, hat nun die Brohltal-Eisenbahn dieses Jubiläum gefeiert. Schon 1880 hatte Joseph Steinbach in seinem Führer zum Laacher See den Wunsch nach einer Eisenbahn im Brohltal erwähnt, „da wir nicht leicht ein Seitenthal des Rheines auffinden, das solchen regen Verkehr in sich birgt, als eben das Brohlthal. ...







Artikel teilen

Artikel teilen