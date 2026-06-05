Eisenbahnen, erst recht historische Schätzchen, begeistern ein breites Publikum. Die Brohltalbahn hat sich viel einfallen lassen, um ihr 125-jähriges Bestehen zu feiern. Los ging es am Donnerstag, am Wochenende wird weitergefeiert.
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Bereits am Fronleichnamstag war im Brohltal das Leben im wahrsten Sinne des Wortes in vollen Zügen zu genießen. Zum 125. Geburtstag hatte die Brohltal-Eisenbahn alles aufgefahren, was der Lokschuppen zu bieten hat.Uwe Henrich, seit 21 Jahren Eisenbahnbetriebsleiter, ist Zugleiter am ersten Tag des viertägigen Bahnfestes.