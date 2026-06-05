Spaß an und auf der Schiene
Brohltal-Eisenbahn feiert 125 Jahre unter Dampf
Mit zwei Dampfloks auf der Strecke wird bei diesem Fest ein Stück Eisenbahngeschichte wieder lebendig.
Mit zwei Dampfloks auf der Strecke wird bei diesem Fest ein Stück Eisenbahngeschichte wieder lebendig.
Eberhard Thomas Müller

Eisenbahnen, erst recht historische Schätzchen, begeistern ein breites Publikum. Die Brohltalbahn hat sich viel einfallen lassen, um ihr 125-jähriges Bestehen zu feiern. Los ging es am Donnerstag, am Wochenende wird weitergefeiert.

Lesezeit 4 Minuten
Bereits am Fronleichnamstag war im Brohltal das Leben im wahrsten Sinne des Wortes in vollen Zügen zu genießen. Zum 125. Geburtstag hatte die Brohltal-Eisenbahn alles aufgefahren, was der Lokschuppen zu bieten hat.Uwe Henrich, seit 21 Jahren Eisenbahnbetriebsleiter, ist Zugleiter am ersten Tag des viertägigen Bahnfestes.

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Kreis AhrweilerVerkehr

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