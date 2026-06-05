Eisenbahnen, erst recht historische Schätzchen, begeistern ein breites Publikum. Die Brohltalbahn hat sich viel einfallen lassen, um ihr 125-jähriges Bestehen zu feiern. Los ging es am Donnerstag, am Wochenende wird weitergefeiert.

Bereits am Fronleichnamstag war im Brohltal das Leben im wahrsten Sinne des Wortes in vollen Zügen zu genießen. Zum 125. Geburtstag hatte die Brohltal-Eisenbahn alles aufgefahren, was der Lokschuppen zu bieten hat.

Uwe Henrich, seit 21 Jahren Eisenbahnbetriebsleiter, ist Zugleiter am ersten Tag des viertägigen Bahnfestes.