Fraktionen gehen in Diskussion
Bringt neues Parkdeck auf Sinziger Jahnwiese Nutzen?
Eine Draufsicht auf die Jahnwiese zeigte grob die Ausdehnung des umstrittenen Parkdecks.
Eine Draufsicht auf die Jahnwiese zeigte grob die Ausdehnung des umstrittenen Parkdecks.
Judith Schumacher

Soll auf der Sinziger Jahnwiese zum Feuerwehrhaus ein Parkdeck entstehen? Wie hoch ist der Nutzen? Und gäbe es bessere Standorte? Das Thema sorgte für eine kontroverse Debatte im Haupt- und Umweltausschuss der Stadt.

Lesezeit 3 Minuten
Kommt zu dem neuen Feuerwehrgerätehaus auf der Sinziger Jahnwiese auch noch ein Parkdeck? Das war jetzt Thema im Haupt- und Umweltausschuss der Stadt. Auch Anwohner aus der benachbarten Kolpingstraße verfolgten die Diskussion. Dabei zeigte sich, dass die Meinungen auseinandergehen.
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