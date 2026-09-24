Fraktionen gehen in Diskussion Bringt neues Parkdeck auf Sinziger Jahnwiese Nutzen? Judith Schumacher 24.09.2026, 05:00 Uhr

i Eine Draufsicht auf die Jahnwiese zeigte grob die Ausdehnung des umstrittenen Parkdecks. Judith Schumacher

Soll auf der Sinziger Jahnwiese zum Feuerwehrhaus ein Parkdeck entstehen? Wie hoch ist der Nutzen? Und gäbe es bessere Standorte? Das Thema sorgte für eine kontroverse Debatte im Haupt- und Umweltausschuss der Stadt.

Kommt zu dem neuen Feuerwehrgerätehaus auf der Sinziger Jahnwiese auch noch ein Parkdeck? Das war jetzt Thema im Haupt- und Umweltausschuss der Stadt. Auch Anwohner aus der benachbarten Kolpingstraße verfolgten die Diskussion. Dabei zeigte sich, dass die Meinungen auseinandergehen.







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