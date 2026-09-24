Soll auf der Sinziger Jahnwiese zum Feuerwehrhaus ein Parkdeck entstehen? Wie hoch ist der Nutzen? Und gäbe es bessere Standorte? Das Thema sorgte für eine kontroverse Debatte im Haupt- und Umweltausschuss der Stadt.
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Kommt zu dem neuen Feuerwehrgerätehaus auf der Sinziger Jahnwiese auch noch ein Parkdeck? Das war jetzt Thema im Haupt- und Umweltausschuss der Stadt. Auch Anwohner aus der benachbarten Kolpingstraße verfolgten die Diskussion. Dabei zeigte sich, dass die Meinungen auseinandergehen.