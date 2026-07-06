Jebotsdaach op Kölsch in Bonn
Brings feiern zum Auftakt des Kunstrasens ein Jubiläum
Dennis aus Hürth (links) singt bei gleich zwei Brings-Liedern mit.
Dennis aus Hürth (links) singt bei gleich zwei Brings-Liedern mit.
Thomas Kölsch

Am Freitag hat die kölsche Kultband Brings ihr 35-jähriges Bestehen auf dem Bonner Kunstrasen gefeiert. Und rund 6000 Fans feierten fröhlich mit. Die Kunstrasen-Saison hat damit begonnen.

Lesezeit 3 Minuten
35 Jahre Brings, das ist doch mal ein Grund zum Feiern. Nicht, dass die kölsche Kultband und deren treue Fans den bräuchten: Jedes Konzert verspricht letztlich eine „Superjeilezick“ (dieser Gassenhauer hat übrigens inzwischen auch ein Vierteljahrhundert auf dem Buckel), ob mit oder ohne Jubiläum.

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