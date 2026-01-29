Landtagswahl am 22. März Briefwahl im Kreis Ahrweiler: Wohin geht der Trend? Johannes Kirsch 29.01.2026, 10:00 Uhr

i Der Anteil der Briefwähler erreichte bei der Landtagswahl 2021 ein Allzeithoch. Im Kreis Ahrweiler stimmten 66,1 Prozent der Wähler per Brief ab. Christophe Gateau. picture alliance/dpa

Am 22. März ist Landtagswahl. Doch das stimmt nur zum Teil. Denn schon einige Wochen vor dem eigentlichen Wahltag kann die Stimme per Brief abgegeben werden. Wie und ab wann können die Wahlberechtigten im Kreis Ahrweiler die Briefwahl beantragen?

Ob Urlaub, berufliche Verhinderung oder reine Bequemlichkeit: Die Gründe, Briefwahl zu beantragen, sind vielfältig. In den letzten Jahren erfreut sich die Abstimmung von zu Hause zunehmender Beliebtheit. Längst nutzen viele Wähler das Angebot auch schlicht, um den Wahlsonntag für andere Dinge als den Urnengang zur Verfügung zu haben.







