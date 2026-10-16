Schreiben fürs Ahrtal an Merz
Brief der Landrätin schlägt Wellen bis nach Berlin
In einer Pressemitteilung kritisiert Mechthild Heil, CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Ahrweiler, den offenen Brief von
In einer Pressemitteilung kritisiert Mechthild Heil, CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Ahrweiler, den offenen Brief von Cornelia Weigand an Friedrich Merz scharf.
C. Lipowski

Der erneute Alleingang von Cornelia Weigand ist auch Thema in Berlin. Öffentlich und scharf kritisiert CDU-Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil (Wahlkreis Ahrweiler) die Landrätin, während sich die Bundesregierung zurückhält.

Lesezeit 2 Minuten
Die Reaktion von Mechthild Heil, CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Ahrweiler, als weitere Kritikerin des offenen Briefes von Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) an Friedrich Merz (CDU) ist scharf – und ebenfalls öffentlich. Anfang der Woche hatte die Kreischefin nach einem Schreiben im Juni mit ablehnender Antwort den Bundeskanzler nun erneut gebeten, den Wiederaufbaufonds für die geplanten Hochwasserrückhaltebecken im Ahrtal zu ...
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren