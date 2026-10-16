Schreiben fürs Ahrtal an Merz Brief der Landrätin schlägt Wellen bis nach Berlin Maja Wagener 16.10.2026, 12:00 Uhr

i In einer Pressemitteilung kritisiert Mechthild Heil, CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Ahrweiler, den offenen Brief von Cornelia Weigand an Friedrich Merz scharf. C. Lipowski

Der erneute Alleingang von Cornelia Weigand ist auch Thema in Berlin. Öffentlich und scharf kritisiert CDU-Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil (Wahlkreis Ahrweiler) die Landrätin, während sich die Bundesregierung zurückhält.

Die Reaktion von Mechthild Heil, CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Ahrweiler, als weitere Kritikerin des offenen Briefes von Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) an Friedrich Merz (CDU) ist scharf – und ebenfalls öffentlich. Anfang der Woche hatte die Kreischefin nach einem Schreiben im Juni mit ablehnender Antwort den Bundeskanzler nun erneut gebeten, den Wiederaufbaufonds für die geplanten Hochwasserrückhaltebecken im Ahrtal zu ...







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